Giornata di grandi rientri in casain vista della partenza per il ritiro in Germania, che vedrà i bianconeri impegnati dal 20 al 26 luglio. Tra coloro che hanno fatto capolino alla Continassa per riprendere le operazioni in vista della nuova stagione, c'era anche, più carico che mai e in procinto di dare il la alla sua terza stagione in maglia bianconera. Il difensore di Rivoli, classe 1998, ha anche postato un bello scatto sui social in compagnia di Weah, Vlahovic, Kostic e Fagioli, accompagnando l'istantanea con un messaggio molto significativo: "La mia seconda famiglia".