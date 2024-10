Tornano Gatti e Cambiaso?

Giornata di vigilia in casa Juventus, con i bianconeri che - alla Red Bull Arena - sfideranno il Lipsia di Marco Rose nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Cresce l'attesa su quali saranno le scelte di formazione da parte di Thiago Motta, dopo le ampie rotazioni fatte registrare nel corso del match contro il Genoa.Tra coloro che non hanno vestito una maglia da titolare contro il Genoa ci sono anche. Il difensore, che si era procurato una lieve distorsione alla caviglia contro il PSV, è rimasto a riposo sia con il Napoli che contro i liguri. In vista dell'importante appuntamento europeo della Juve, ecco che il classe 1998 dovrebbe ritrovare la sua naturale collocazione al fianco di Bremer nella difesa a quattro zebrata. Lo stesso discorso vale per Cambiaso che, contro il Genoa, ha giocato solamente l'ultimo quarto d'ora. Anche per lui, però, non dovrebbero esserci dubbi in vista di Lipdia: ad attenderlo c'è una maglia da titolare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui