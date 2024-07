Juventus su Galeno: quanto costa

Nella lista della Juventus per il settore degli esterni offensivi c'è anche Galeno del Porto. Il brasiliano, nato a Barra do Corda il 22 ottobre 1997, ha un contratto con il club portoghese fino al 2028 e una clausola da 60 milioni di euro. Non è quella però la cifra necessaria per ingaggiarlo.Galeno è legato al Porto da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028. Nell'accordo, è stata inserita una clausola rescissoria dal valore di 60 milioni di euro. Non serve però quella cifra per strappare Galeno al Porto, che, scrive calciomercato.com, finora ha chiesto circa 40 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative. Tuttavia, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, i Dragoes hanno bisogno di fare cassa per questioni legate al Fair Play Finanziario: per questo motivo, potrebbero acconentarsi di una somma inferiore a quella citata.