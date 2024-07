Laè al lavoro per completare il suo attacco esterno e, mentre Teunrimane la priorità assoluta per il centrocampo, due nomi stanno emergendo fortemente per rinforzare le fasce:del Porto e Karimdel Borussia Dortmund. Le trattative per entrambi i giocatori si stanno sviluppando su due fronti distinti ma paralleli, con la Juventus pronta a fare mosse strategiche per assicurarsi uno o entrambi i talenti., esterno offensivo del, è diventato uno dei principali obiettivi della. La necessità di un rinforzo sulle fasce è stata accentuata dalla partenza di Soulé e dalla situazione incerta di Federico, il cui contratto scade nel 2025. La Juventus cerca di ottenere il massimo risultato con il minimo investimento e, in tal senso, Galeno è visto come una possibile soluzione economica. Il Porto, sotto pressione per rientrare nei parametri del fair play finanziario dell'UEFA, è disposto a trattare e potrebbe cedere Galeno per una cifra intorno ai 30 milioni di euro più bonus. Il giocatore stesso ha iniziato a fare pressioni per il trasferimento, rendendo la trattativa più promettente.