Juventus, il primo nome è Galeno

Laè attivamente impegnata su diversi fronti nel calciomercato. Le priorità restano il rafforzamento della difesa e del centrocampo, con l'interesse per il francesedel Nizza e l'olandesedell'Atalanta. Tuttavia, Thiago Motta ha espresso la necessità di nuovi esterni d'attacco, e Giuntoli sta cercando i profili giusti per soddisfare questa richiesta.In Italia, la Juventus è in concorrenza con l’Atalanta per l’acquisto dell’argentinodella, mentre l’Atalanta guarda all’islandesedel Genoa. A livello internazionale, la Juve ha rinunciato a tentare di acquistare il tedescodal Borussia Dortmund, orientandosi verso altre opzioni.Oggi è previsto un nuovo contatto con, l’agente di. Il brasiliano, classe 1997, è sotto contratto con ilfino a giugno 2028 e ha segnato 35 gol in 123 presenze. Il club lusitano valuta il suo cartellino 40 milioni di euro. Galeno gioca principalmente come attaccante esterno sulla fascia sinistra, dove sfrutta il suo piede forte, il destro, per accentrarsi. Le sue qualità di dribbling e velocità sono particolarmente apprezzate dallaIn parallelo, la Juventus sta lavorando anche sulle uscite: il centrocampistaè destinato al Venezia, mentre i terzini Barbieri e Frabotta sono diretti rispettivamente verso





