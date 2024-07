Juventus, futuro Vlahovic: il club si interroga

Da tempo ormai la Juventus adotta una linea chiara sul mercato e soprattutto sugli ingaggi. Nessuna follia e spese ben calcolate. Tra gli obiettivi economici infatti c'è quello di ridurre il costo degli stipendi. Il caso Vlahovic è un caso a parte: il serbo percepirà 12 milioni netti in virtù di un accordo sottoscritto al momento del trasferimento da Firenze.Su Vlahovic, riferisce il Corriere dello Sport, la Juve si interroga giustamente da mesi per trovare una strategia d’uscita (cessione o prolungamento a cifre più basse). Il contratto dell'attaccante serbo è in scadenza a giugno 2026, quindi diventerà presto un tema importante anche questo per evitare di trovarsi in una situazione simile a quella di Federico Chiesa, in scadenza tra un anno e con il futuro tutt'altro che definitivo.