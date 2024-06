Juventus, Huijsen in uscita: c'è il Psg

Prima offerta?

Dopo i primi colpi, ovvero Michele Di Gregorio e Douglas Luiz, aspettando la chiusura per Khephren Thuram, la Juventus continuerà a lavorare sul mercato in entrata visto che serviranno ancora diversi rinforzi.. Ne doveva fare moltissime il club e qualcuna è già stata realizzata (Kaio Jorge, Iling Junior, Barrenechea, presto Kean e Sczesny), ma ci sono altri giocatori in uscita.Se in alcuni casi come per Kostic e Mckennie, la Juventus cercherà una destinazione perché non fanno più parte del progetto, per altri, si ragiona sull'addio per motivi economici e non tecniciHuijsen ha tanti club interessati, sia in Italia, dove ad esempio piace all'Atalanta, che ha perso Scalvini per infortunio, sia all'estero. Soprattutto in Germania, con. E poi c’è il Psg che sta cominciando a fare sul serio con il suo entourage. Come riferisce La Stampa,