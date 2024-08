Laha una volontà ben precisa: quella di evitare che con Dusanaccada quanto sta succedendo ora con Federico. Contratto in scadenza tra un anno e al momento nessuna offerta recapitata alla Continassa con Federico fuori rosa. Al momento, come riferisce oggi il Corriere dello Sport non si sta ancora parlando di rinnovo con Dusan ma si potrebbe iniziare a farlo dal prossimo autunno. In caso di mancato accordo per il rinnovo però la Juventus e il centravanti serbo potrebbero separarsi nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.