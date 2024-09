sulle orme di papà Sergio. Ieri sera nel match contro la Roma il giovane esterno portoghese ha fatto il suo esordio con la maglia della, offrendo subito un assaggio delle sue indiscutibili doti tecniche. Il classe 2002 è sceso in campo in Serie Al'ultima partita del padre nel nostro campionato, con la Lazio: era l'11 gennaio 2004 e il figlio - essendo nato a dicembre - aveva poco più di un anno. Ora tocca a lui, a Chico, lasciare un segno in Serie A e convincere il club bianconero a puntare su di lui anche per la prossima stagione.