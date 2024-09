Conceicao Juve, le parole del padre

Franciscoè approdato alla Juventus in prestito oneroso, un'operazione che evidenzia la forte volontà del club di assicurarsi il giovane talento. La dirigenza bianconera crede che il classe 2002 possa dare un contributo significativo alla squadra, alzandone il livello. Non si tratta di una semplice raccomandazione, ma di una vera garanzia. Suo padre, Sergio Conceicao, ex calciatore di Lazio, Inter e Parma e allenatore di lungo corso al Porto, è convinto che la Juventus abbia fatto un ottimo affare assicurandosi il promettente giocatore.Le parole di Segio Conceicao a Radiosei:"Siamo molto diversi, ma lui è un bel giocatore. Ha un ottimo cambio di direzione, nell'uno contro uno è davvero bravo. Deve ancora crescere, ma alla sua età è normale. Lui ha questa voglia di vincere sempre, questa fame che lo spinge sempre a dare il massimo".