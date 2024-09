Il talento della Juventus Under 17 Franciscoè stato convocato dalla formazione U17 della sua nazionale: l'Argentina. Il giocatore non ha nascosto la propria felicità per la convocazione in albiceleste pubblicando sul proprio profilo Instagram una storia con l'elenco de convocati aggiungendoci una emoji felice accompagnata da un cuore azzurro. Una notizia che certamente fa sorridere il giovane talento ma anche la Juventus che continua a farlo crescere a Torino. Ora si attende solo di vederlo all'opera con la propria nazionale.