Frabotta Juve, i dettagli della cessione

Un sorpasso quasi sulla linea del traguardo. Non cambia il campionato – la Championship inglese -, ma la squadra sì. Gianlucasembrava ormai prossimo al trasferimento al QPR e invece si accaserà al. L’esterno è arrivato in Inghilterra per sbrigare le ultime pratiche: visite mediche e firma sul contratto. Da lì in poi, ci sarà da attendere solo i comunicati dei due club. Un altro passo in avanti, per la Juventus, per quel che riguarda il nodo delle cessioni. Il trasferimento di Gianlucadalla Juventus alsarà a titolo gratuito, ma il club bianconero si riserverà una percentuale sulla futura rivendita, oltre a risparmiare sull'ingaggio del calciatore.