Frabotta Juve, la stagione 2020/2021

I numeri

Presenze: 17

Minuti: 767’

Gol: 1

Assist: 1

Gianluca Frabotta, il percorso

Le squadre

Hellas Verona

Lecce

Frosinone

Bari

Cosenza

Frabotta QPR, la situazione

Gianluca Frabotta è uno dei diversi prodotti dellache, ciclicamente, in estate torna a Torino per poi essere reindirizzato in prestito. Ma dei tanti profili di questo tipo, il suo è uno dei nomi che più restano nella testa del tifoso bianconero. Facile comprenderne il motivo: se si pensa a Frabotta e alla Juventus i ricordi non possono che essere legati alla stagione che ha visto Andreasulla panchina di Madama.Fu proprio l’allenatore bresciano a promuoverlo tra le fila della prima squadra e schierarlo da titolare alla prima di campionato contro la Sampdoria, il 20 settembre 2020. Tra i ricordi più vividi, certamente il più amaro, la partita contro l’Inter del 17 gennaio 2021, un brutto errore di Frabotta e la sconfitta per 2 a 0. Meglio ricordare, invece, il gol in Coppa Italia contro la Spal. Con il senno di poi è sempre più semplice esprimere giudizi: ma il giovane esterno non era ancora pronto.Dopo la stagione alla Juventus, cominciò la giostra dei prestiti tra Serie A e Serie B: alcuni più fortunati, altri da dimenticare. Uno su tutti, il passaggio al Lecce durato poco più di un mese, infatti la società salentina decise di risolvere il prestito. Da segnalare, poi, l’infortunio al tendine d’Achille nel 2021, in un momento che poteva essere decisivo per la sua carriera con il trasferimento in prestito al Verona. Nell’ultima stagione, invece, ha mostrato buone cose con la maglia del Cosenza.Il QPR è stato uno dei club più determinati a ingaggiare Frabotta, vedendo in lui un rinforzo importante per la prossima stagione di Championship. L'accordo tra i due club per un trasferimento a titolo definitivo è già stato raggiunto. Attualmente, l'entourage del giocatore si trova in Inghilterra per definire gli ultimi dettagli dell'operazione, anche se il contratto è già stato concordato in linea di massima.