Scelte obbligate in difesa e a centrocampo

Chi gioca in attacco?

La probabile formazione della Juventus

Mancano poco meno di ventiquattro ore al calcio d'inizio di, big match della tredicesima giornata in programma domani a San Siro con calcio d'inizio fissato per le ore 18. Saranno ore decisive per, chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi relativi all'undici titolare che scendetà in campo al Meazza.A difesa della porta bianconera ci sarà ovviamente Michele Di Gregorio, schermato dalla linea difensiva a quattro, all'interno della quale le scelte sono pressoché obbligate: Andrea Cambiaso e Nicolò Savona si spartiranno le corsie laterali, mentre al centro del pacchetto ci saranno Pierre Kalulu e Federico Gatti. Nessun dubbio nemmeno in mezzo al campo, dove l'ex di serata Manuel Locatelli - confermatissimo - sarà nuovamente affiancato da Khephren Thuram.Per la prima volta in stagione, la Juventus darà il la ad un impegno ufficiale senza Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, finito ko in Nazionale, salterà la sfida del Meazza. Di conseguenza, Thiago Motta sarà chiamato a mettere mano all'assetto del pacchetto offensivo in assenza di un riferimento centrale come il serbo. La sensazione è che il ruolo di falso nove possa essere ricoperto da Timothy Weah, spalleggiato da Teun Koopmeiners sulla trequarti, mentre Kenan Yildiz e Francisco Conceicao agiranno sugli out di sinistra e destra. Ma attenzione alle sorprese - possibili - dell'ultim'ora.Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.





