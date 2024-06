Moisenon rientra più nei piani della Juventus. Il centravanti classe 2000 infatti salvo clamorosi colpi di scena lascerà la Vecchia Signora nel corso della sessione estiva di calciomercato. Laal momento sembra in pole per l'attaccante, i viola infatti lo avevano già cercato nel corso del mercato di gennaio quando Kean avrebbe scelto di trasferirsi all'Atletico Madrid. Stando a quanto riferisce SkySport il prezzo fissato dalla dirigenza bianconera per la cessione di Kean è di circadi euro. Tutto aperto quindi, parti verso la separazione.