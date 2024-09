Nel primo pomeriggio di domani, alle 13:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Teunpresso la sala stampa dell'Allianz Stadium. Il centrocampista olandese, nuovo acquisto, incontrerà i media per la prima volta, rispondendo alle domande sulla sua scelta di unirsi alla squadra e sulle sue aspettative per la nuova stagione. L'evento segna ufficialmente l'inizio della sua avventura con la Juventus, dopo il trasferimento completato durante la sessione estiva di mercato. I tifosi e gli addetti ai lavori attendono con curiosità le sue prime dichiarazioni ufficiali in bianconero.