Khéphrensarà ufficialmente presentato dallavenerdì 2 agosto alle ore 13.30. L'evento si terrà presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium, la casa della squadra bianconera. Il giovane centrocampista francese, arrivato dal Nizza, è stato uno dei colpi di mercato del club torinese per la nuova stagione. I tifosi e i media potranno conoscere meglio il nuovo acquisto e le sue ambizioni con la maglia della Juventus. La presentazione sarà anche un'opportunità per Thuram di esprimere le sue prime impressioni sul trasferimento e di condividere i suoi obiettivi per la stagione imminente.