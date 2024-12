Kean-Vlahovic, il commento dopo Juventus-Fiorentina

Sandroha commentato il pareggio dellacontro la Fiorentina su calciomercato.com: "Un altro pareggio. Stavolta bello, però. Certo, il risultato aumenta la noiosa collezione di X. Ma la prestazione dà fiducia, perché stavolta la Juve ha giocato bene, quasi molto bene"."NON C'E' CONFRONTO" - "A proposito di Kean e del confronto a distanza con Vlahovic… Ecco, i punti sospensivi dicono già tutto: in questa partita e finora in questo campionato, tra i due non c’è paragone. Stravince Moise Kean, che la Juve in estate ha “regalato” per una quindicina di milioni. Oggi vale almeno il triplo.