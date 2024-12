Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Dove vedere Juventus-Fiorentina

La partita tra Juventus e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

In alternativa, sarà possibile vederla anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251) o in streaming su NOW.

Dopo la vittoria esterna contro il Monza, lavuole dare continuità al suo percorso in campionato nel match contro lache assume i connotati di un autentico spareggio con vista sulla zona Champions League. La viola, dal canto suo, è reduce da due sconfitte consecutive e le squadra si presentano all'appuntamento appaiate a quota 31 punti, sebbene la squadra di Palladino debba ancora recuperare la partita contro l'Inter.Ci sarà qualche cambio di formazione per la Juventus rispetto all'undici di partenza contro il Monza. Thiago Motta recupera Cambiaso dal primo minuto, con l'esterno che agirà sul binario mancino, mentre in panchina potrebbe finire Nico Gonzalez, non al 100%. Koopmeiners ritrova il suo posto in mediana, mentre McKennie agirà da trequartista. Douglas Luiz e Danilo tornano a disposizione.