Le parole di Raffaelein conferenza stampa:JUVE-FIORENTINA - Per noi è una partita importante ma lo è anche per i tifosi e per la società, per l'ambiente. Per i ragazzi perchè hanno davvero voglia di grande riscatto dopo due partite che non sono andate bene. Sappiamo che dovremo fare una grande prestazione contro una squadra difficile da affrontare.THIAGO MOTTA - Lui ha fatto benissimo a Bologna e sta facendo molto bene alla Juventus. E' un grande allenatore e avrà un grande futuro davanti. Io lo stimo molto sia come persona che come allenatore. Gli auguro il meglio ma dalla prossima partita gli auguro di fare risultato.