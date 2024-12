Koopmeiners verso una maglia da titolare, ma c'è l'alternativa

Juventus e Fiorentina si affronteranno nell'ultima partita del 2024, penultima del girone d'andata di Serie A. Bianconeri e viola sono a quota 31 punti, ma gli uomini di Palladino devono ancora recuperare la gara contro l'Inter, sospesa dopo il malore di Edoardo Bove. In occasione di questa gara, la Juve ha avuto buone notizie dall'infermeria, recuperando ben tre giocatori per il prossimo impegno.si sono allenati con il gruppo nella giornata di ieri, e dunque saranno a disposizione di Thiago Motta per la partita. In particolare l'olandese sarebbe in dubbio per una possibile maglia da titolare.Koop sembra andare verso la titolarità contro la Fiorentina, e agirebbe da trequartista liberando lo spazio per. Il centrocampista, però, non è ancora certo al 100% di entrare in campo dal primo minuto. Al suo posto, nel caso dovesse partire dalla panchina, sarebbe pronto, che in questa stagione si sta rivelando sempre più importante e duttile per Thiago Motta.