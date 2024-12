Khephren Thuram in conferenza, le parole

Il centrocampista della Juventus Khephrenha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra la Vecchia Signora e Fiorentina. Le sue parole:"Penso che dipenda dalla partita,a volte devi segnare e chiuderla, altre non devi prenderlo. Si sente in campo durante la gara, dobbiamo parlare tra di noi ma dobbiamo farlo per non pareggiare e vincere queste partite importanti"."Dopo una partita cosi siamo tutti arrabbiati, sappiamo che era da vincere ma da domani pensiamo a recuperare per la Supercoppa che è vicina e giochiamo contro una bella squadra, dobbiamo essere pronti a dare tutto e vincere"."Ero felice di fare i primi goal con questa maglia e in un grande club. Lavoro sempre, provo a migliorare ogni giorno"."Personalmente bene, mi trovo bene in squadra e con il mister. Penso che sia positivo"."Mi dice sempre id giocare con le mie qualità e di essere libero in campo. Oggi ero libero e ho provato ad andare in area di più per fare goal, assist o giocare alto. Parlo sempre con Alfred, il mister dei portieri per essere più cinico in zona goal e oggi è andata bene".