Juventus-Fiorentina, Parisi in conferenza stampa

Fabianoha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio tra Fiorentina e Juventus, le sue parole:"Sappiamo che venire qui è difficile fare punti, oggi è stato importante rimanere in gara. Siamo stati bravi, poi Sottil ha fatto un grandissimo goal e questa è la forza della squadra, il lavoro ripaga sempre"."Lavoro molto durante la settimana e so di essere a disposizione del mister, sono tre o quattro mesi che non giocavo da titolare in Serie A, rimanere concentrato ed in partita è difficile, sono stato bravo e avevo capito qualcosa in settimana. Il mister poi due giorni prima della partita prova la formazione. Oggi sono stato bravo perchè loro erano un avversario difficile"."Sono un giocatore della Fiorentina, a disposizione del mister e dei miei compagni. Sono molto contento quando gioco e meno quando non gioco, essere parte del gruppo è importante, vediamo ma ora sono un giocatore della Fiorentina"."Noi scendiamo in campo per ottenere punti. Durante la settimana andiamo sempre al massimo, le ultime due partite sono state difficili, dobbiamo fare attenzione ai dettagli e particolari ma andiamo in campo per dare il massimo"."I tifosi sono sempre straordinari, ci caricano, ieri abbiamo avuto alla stazione un'accoglienza incredibile e io avevo i brividi. Una grandissima emozione poi ha parlato il campo ma l'atteggiamento giusto è importante".