Al momento, Moiserappresenta un peso significativo sul bilancio della Juventus, con una valutazione approssimativa di circa 17-18 milioni di euro. Questa cifra comprende la parte fissa dell'operazione, cui si aggiungeranno i consueti bonus legati ai risultati e alle prestazioni.Il giocatore attualmente percepisce uno stipendio di, una cifra che la Fiorentina è disposta a eguagliare per assicurarsi il suo ingaggio.Nel frattempo, Raffaele Palladino resta in attesa, con le trattative che si stanno aggiornando nelle prossime ore. L'operazione potrebbe quindi avvicinarsi a una conclusione rapida. A tal proposito, la Fiorentina sta strutturando un'offerta che potrebbe includere una base fissa di 13 milioni di euro più 2-3 milioni di bonus facili da raggiungere. In alternativa, potrebbe essere considerata anche una percentuale sulla futura rivendita di Kean.Questi sviluppi indicano un interesse concreto da entrambe le parti per arrivare a un accordo favorevole, anche se resta da vedere come si evolveranno le trattative nei prossimi giorni.