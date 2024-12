Douglas Luiz Juve, le condizioni verso la Fiorentina

Si avvicina sempre di più l'ultimo match del 2024 per la Juventus. A Torino arriva la, e sarà un test importantissimo per i bianconeri, che affrontano una delle squadre più in forma di questa prima parte di campionato. I viola, infatti, hanno gli stessi punti della Juve, ma con la partita contro l'Inter ancora da recuperare. Gli uomini di Thiago Motta stanno proseguendo il lavoro dopo i due giorni di pausa e dall'infermeria sono arrivate anche notizie positive. Nella giornata di oggi, infatti, si sono allenati in gruppo ancheDouglas Luiz è rimasto fuori contro Cagliari e Monza, con la società che ha concordato con lui un programma di carichi di lavoro per evitare altre ricadute. Rientrato in gruppo, il centrocampista sarà a disposizione di Thiago Motta per la gara contro la, e partirà probabilmente dalla panchina, ma non è detto che non possa entrare a partita in corso.