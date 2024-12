Thiago Motta, alla vigilia di Juventus-Fiorentina, non si lascia distrarre da propositi per il nuovo anno, calendari futuri o bilanci di fine stagione. Per il tecnico italo-brasiliano, tutta l’attenzione è rivolta alla sfida contro i viola, consapevole dell’importanza della posta in palio all’Allianz Stadium."I propositi per il 2025? No, penso solo alla Fiorentina. Tutto il resto non conta!", ha affermato con decisione Motta. Per lui, la partita contro la squadra toscana rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni della Juventus, e per questo ha dedicato particolare attenzione alla preparazione del match negli ultimi giorni.Durante le festività, mantenere alta la concentrazione non è mai facile, ma il tecnico si è assicurato che la squadra fosse focalizzata al 100%. "È una gara importante e sappiamo che è sentita anche dai nostri tifosi. Stiamo bene, abbiamo recuperato diversi uomini e ora siamo concentrati sul migliorare e disputare una partita giusta contro una squadra forte", ha aggiunto Motta, lasciando intendere quanto questo incontro sia decisivo.