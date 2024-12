"Che amarezza!" viene da dire per citare Cesare Cesaroni e guardando la serata. Fredda, non solo per il clima ma anche per quello che emerge. La storia però è sempre la stessa e pernon sembra essere cosi maestra di vita, a differenza di quanto diceva Cicerone.Caldo, per novanta minuti, incitando la squadra a non mollare e a portare a casa la tanto bramata vittoria. Quei tre punti che sembravano quasi un miraggio.per non aver esultato al goal del momentaneo 1-1.è sempre quella che va in vantaggio e si fa beffare nei minuti finali. Da qui bisogna imparare, i punti persi per strada cominciano a diventare tanti, forse troppi, alcuni anche pesanti. Lo Stadium è di supporto, o almeno ci prova, ma non basta. A regnare è l'incertezza, le difficoltà ci sono, si vedono e il 2025 va approcciato decisamente con un piglio diverso, ma soprattutto bisogna imparare dalla storia. Gli oltre 41 mila dello Stadium questa sera lasciano l'impianto con amarezza,





