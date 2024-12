Chi arbitra Juventus-Fiorentina

Manca sempre meno a, match valido per la 18^ giornata di Serie A in programma alle 18.00 di domenica 29 dicembre all'Allianz Stadium.Nell'attesa è stata designata la squadra arbitrale: a dirigere la sfida sarà, coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti e Andrea Zingarelli; scelto come Quarto uomo Ermanno Feliciani, mentre al Var ci sarà Marco Di Bello con Marco Guida Avar.La partita sarà un vero e proprio scontro diretto, considerando che Juventus e Fiorentina sono appaiate in classifica a 31 punti (con i viola che dovranno poi recuperare il match contro l'Inter sospeso a seguito del malore di Edoardo Bove). E per i bianconeri sarà fondamentale andare a caccia di una vittoria, per dare continuità dopo il successo sul campo del Monza e concludere il 2024 al meglio, in attesa della Supercoppa italiana.