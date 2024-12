Domani, durante la partita tra, Gerardsarà ospite d’eccezione all’Allianz Stadium. L’ex difensore del Barcellona e fondatore della Kings League animerà l’intervallo con un momento speciale dedicato alla sua innovativa competizione. Alcuni tifosi, selezionati attraverso un contest, avranno l’opportunità di partecipare a degli shootout in pieno stile Kings League. Inoltre, due fortunati supporter vivranno un’esperienza unica: assisteranno alla partita accanto a Piqué in una suite esclusiva. Un evento che unisce sport, spettacolo e interazione con i fan, arricchendo ulteriormente l’atmosfera di una sfida già importante per entrambe le squadre.