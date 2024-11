Pagnucco Juve, come sta andando la sua stagione

Cinque. Questo il numero dei giocatori chiamati da Next Gen e Primavera da Thiago Motta per la partita contro il Lecce. L'emergenza infortuni ha infatti portato l'allenatore bianconero a scegliere dalle giovanili, e tra questi c'è anche il capitano della Primavera. Il terzino bianconero gioca prevalentemente a sinistra, e Magnanelli lo schiera spesso puntando soprattutto sulle sue discese sulla fascia e la duttilità nel gioco.Il capitano della Juventus Under 20 sta vivendo una buona stagione, che lo ha visto segnare già 2 volte in campionato, contro. Tra Youth League e Primavera 1, oltre a essere già stato aggregato in Next Gen per alcune partite. Insomma, il percorso di Pagnucco sta premiando l'impegno e la costanza, anche con la maglia della Nazionale Under 19. Proprio dal ritiro azzurro, durante l'ultima sosta, Pagnucco aveva parlato così: 'L’obiettivo è restare alla Juve cercando di rimanerci il più possibile. Dal primo giorno in cui sono arrivato, il mio sogno è di passare dai cancelli di Vinovo a quelli della Continassa'., e chissà che possa non essere l'ultima per il classe 2006.