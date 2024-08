Juventus, se Kostic non viene ceduto oggi può ancora partire?



Quando chiude il calciomercato in Arabia?



Quando chiude il calciomercato in Turchia?

Esubero. La parola con cui è stato definito Filipin questa sessione estiva di calciomercato. La storia ormai la conoscete: non si è mai allenato agli ordini di Thiago Motta ma sempre alla Continassa in separata sede in attesa della cessione. Cessione che però non è ancora arrivata ed è previsto per oggi il gong del calciomercato. Quindi, che cosa succede?Il calciomercato italiano in entrata chiude oggi, è vero, ma non è una data comune a tutti i campionati e soprattutto non è la data di chiusura anche del mercato in uscita per cui resterà ancora qualche giorno. La volontà di Filip è quella di trasferirsi in una destinazione traLa chiusura del calciomercato in Arabia Saudita è decisamente lontana, è prevista per il 6 ottobre.In Turchia invece la data del gong è più vicina: prevista per il prossimo 13 settembre.





