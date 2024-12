La festa di Natale della Juventus è stata un trionfo di allegria e momenti indimenticabili, cona rubare la scena. Il centrocampista argentino ha incantato tutti con la sua performance canora, ma non è stato l’unico protagonista. Un video mostra i calciatori bianconeri e le loro famiglie sfoggiare outfit eleganti e originali, contribuendo a un’atmosfera magica. Tra balli scatenati, risate contagiose e brindisi, la serata ha messo in luce il forte spirito di gruppo della squadra. Nico, con la sua simpatia, è stato il trascinatore, rendendo l’evento un momento unico di unione e divertimento per tutti.