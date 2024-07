C'è tanta attesa per vedere all'opera la nuovadi. Venerdì pomeriggio i bianconeri affronteranno in amichevole il Norimberga, ma l'attesa è tutta per il derby in famiglia tra prima squadra e l'Under 23. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, per l'amichevole in casa sono stati assegnati ben 28.000 biglietti. Un dato significativo e che dimostra il fermento del popolo bianconero. Non è finita qui però, perché la richiesta è stata così ampia che il club potrebbe addirittura aprire un nuovo settore.