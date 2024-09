Gatti Juve, le ultime sul rinnovo

Quanto guadagna Federico Gatti

Probabilmente in pochi. Chi l’avrebbe detto che sarebbe stato Federicoa diventare colonna e leader della Juventus di Thiago Motta ? Eppure è così e lo dimostra il primo messaggio, arrivato dal mister, in direzione del difensore centrale. La fascia di capitano, vestita in questa prima parte di stagione, ha una valenza chiara: responsabilizzare il calciatore. Ma c’è di più: il capitano, per Motta, deve rappresentare quello che vuole e quello che è la squadra.Cosa ne esce, dunque? La risposta è che la Juventus di Thiago Motta vuole essere pronta a fare la guerra, aggressiva, ma allo stesso tempo pulita quando si tratta di giocare palla al piede. Per dirne una: Federico Gatti hae nessun cartellino sventolato in faccia dai direttori di gara. Insomma, la risposta del difensore alla mossa di Thiago Motta è più che positiva.E poi c’è l’altro messaggio, quello che arriva dalla dirigenza. L’allenatore ha fiducia e di conseguenza anche i piani alti: non è un caso che si cominci a parlare di un ulteriore rinnovo con ritocco in rialzo dell’ingaggio. La scadenza, ad oggi, è fissata nel 2028, si andrebbe ad allungare di un ulteriore anno, con vista 2029. La strada sembra tracciata, quella del rinnovo, ma anche quella che porta Gatti a diventare una colonna della Juventus del presente e del futuro.Da alcune settimane, Giuntoli sta lavorando al rinnovo di Federico Gatti, attualmente vincolato fino a giugno 2028 con uno stipendio di 1,3 milioni di euro. Il prolungamento, ormai sempre più probabile, comporterà anche un importante adeguamento economico, che porterà il suo ingaggio a 2,5 milioni di euro.