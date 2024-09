Juventus-Roma, il gesto di Federico Gatti passato inosservato

È ladi Federico. Thiago Motta in assenza di Danilo ha scelto di assegnare la fascia daal braccio del difensore classe 1998 e questa iniezione di fiducia Federico l'ha accolta nel migliore dei modi. Sta crescendo in maniera evidente, tangibile, gara dopo gara.Gatti però di sognare non ha mai smesso e pensate a quanto sia orgoglioso ora che ha la fascia da capitano della Juventus al braccio. Lui che due stagioni fa giocava in Serie B.È passata circa mezz'ora allo Stadium, la gara si gioca già su ritmi bassi e sembra essere condizionata da qualche errore. Esattamente come quello di Nicolòche sbaglia un apertura semplice verso Cambiaso. Qui entra in scena Gatti con un comportamento da vero capitano: si avvicina subito al centrocampista dandogli due pacche sulla schiena, consolatorie e lo sprona a fare meglio e a continuare così. Leadership, carattere e carisma da capitano. Oltre a prestazioni solide. È la Juventus di Federico Gatti o, forse, è questo Federico Gatti quello che serviva a questa Juventus.





