Lanella giornata di sabato, conclusa quindi la settimana di lavoro alla Continassa, lascerà Torino alla volta del quartier generale di Adidas, vicino a Norimberga. Si concluderà con un'amichevole proprio contro il Norimberga il prossimo 26 luglio. Una settimana in Germania per i bianconeri ma i tifosi si interrogano: ci sarà Federico Chiesa in Germania? La risposta sembra essere no. Il giocatore infatti si sposerà con Lucia Bramani sabato 20 luglio e gli verrà concesso qualche giorno di riposo post matrimonio prima di ritornare ad allenarsi con il gruppo (mercato permettendo).