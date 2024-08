Juventus-Brest, la scelta su Chiesa

La Juventus questa sera affronta il Brest in amichevole e dalle convocazioni potrebbero arrivare segnali importanti per il mercato. Su tutti, per Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza nel 2025 ed è un giocatore in uscita.Secondo la Gazzetta dello Sport, il club e Thiago Motta hanno deciso di non convocare Chiesa per il test amichevole di Pescara contro i francesi del Brest. Una scelta chiara, definitiva, che sancisce quanto ormai era evidente da settimane. La Juventus non punta su Chiesa e il messaggio con questa decisione arriva chiaro e forte.