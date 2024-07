Juventus. Federico Chiesa sul mercato: la situazione

La Roma su Chiesa

Il mercato della Juventus, dopo diversi colpi importanti adesso si concentra sulle cessioni . E la situazione che scotta di più è quella che riguarda. Ormai non ci sono più dubbi; il giocatore è sul mercato, la Juventus ha fatto un prezzo a dimostrazione di ciò. Già nei prossimi giorni possono esserci novità.. Cifra che però difficilmente Giuntoli riuscirà ad ottenere considerando che il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e ogni giorno che passa, questa data si avvicina mettendo il club in una posizione di minor forza nella trattativa. La Juve in questi giorni cercherà di capire concretamente quali sono le piste percorribili. Ovvero chi è davvero interessato a Chiesa e a presentare un'offerta.In Italicon Daniele De Rossi che ha messo Federico in cima alla lista dei desideri. Chiesa aspetta, perché la sua priorità è giocare la Champions League, competizione che non disputerebbe con i giallorossi. Fali Ramadani, che cura gli interessi del giocatore, è al lavoro soprattutto per cercare interessamenti provenienti dall'estero