La Juventus investe sulla difesa. Il preferito nel reparto è sempre Riccardo Calafiori, il giovane centrale del Bologna che valuta il suo cartellino tra i 25 e i 30 milioni. Lui ma non solo in un reparto che può essere anche rivoluzionato nel caso dell'addio di Gleison Bremer, per il quale le offerte sono sempre molte. Ma non è finita qui: la promessa della fascia a Rabiot, infatti, il rilancio della Juve raccontato dalla Gazzetta dello Sport che il club avrebbe offerto al francese pur di convincerlo a restare, avrebbe generato delle perplessità in, l’attuale capitano e leader dello spogliatoio.