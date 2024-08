La sfida in famiglia tra la Juventus e la Juventus Next Gen rappresenta, di fatto, l'esordio assoluto di Thiago Motta in quello che è e sarà il suo nuovo stadio per almeno i prossimi tre anni. Ad assistere alla 'prima' del tecnico italo-brasiliano c'è anche la sua famiglia. Come si evince da uno scatto postato dalla moglie sui social, la famiglia dell'ex allenatore del Bologna è presente sugli spalti dello stadio bianconero per assistere al match, in attesa che inizino poi gli appuntamenti ufficiali: l'esordio è infatti previsto per lunedì 19 agosto contro il Como.