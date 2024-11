Secondo Il Corriere dello Sport, Nicolòè stato al centro di un retroscena di mercato che ha coinvolto la Juventus e il Bologna durante la scorsa estate. Il club rossoblù aveva inserito il giovane centrocampista nella lista dei possibili obiettivi, ma le condizioni per chiudere l’affare non si sono concretizzate. Con la coppia Locatelli-Thuram ora preferita da Thiago Motta, il Bologna potrebbe tornare alla carica per Fagioli. Il giocatore resta un profilo molto apprezzato per le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, e un nuovo tentativo nella prossima finestra di mercato non è da escludere.