Dove giocherà Fagioli con Thiago Motta?

I segnali che arrivano dal ritiro sono incoraggianti perché l'allenatore cerca spesso il dialogo e il confronto con Fagioli, non solo tecnico tattico. Motta infatti ne apprezza le qualità calcistiche e sta scoprendo quelle umane di un ragazzo che sarà al centro del progetto. Già dopo i primi allenamenti ci si può fare un'idea della versatilità di Fagioli all'interno del calcio di Thiago Motta.Fagioli con Thiago Motta potrebbe giocare sia nel centrocampo a due che in alternativa più avanti come "regista" offensivo. Nell'idea iniziale, il centrocampista italiano dovrebbe ricoprire una delle due posizioni in mezzo al campo e contendersi un posto con Douglas Luiz, Thuram e Locatelli. Le qualità del classe 2001 però fanno si che all'occorrenza il tecnico possa schierarlo anche in zone più offensive.