Il mercato è una priorità per la Juventus, che sta lavorando per i nomi in entrata ma anche in uscita. Dalla situazione di Danilo, che attende sempre novità dal Napoli, a quella di. Il centrocampista è ormai indietro nelle gerarchie di Thiago Motta, e ha giocato appena 16 minuti nelle ultime 6 partite: rimane infatti il prescelto per partire a gennaio. Secondo Tuttosport il club inglese che rimane più avanti è il, ma sembra rimanere sempre attento il. I francesi, però, vogliono il giocatore in prestito, mentre la Juve spingerebbe per un'operazione a titolo definitivo. La cifra stabilita dai bianconeri rimane intorno ai 20-25 milioni, e rappresenterebbero una plusvalenza totale e dunque un grande aiuto per il mercato di gennaio.