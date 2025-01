Juventus, quale può essere il futuro di Fagioli?

Gli ultimi giorni di mercato saranno senza dubbio movimentati in casa Juventus, su entrambi i fronti. Se da un latoè ormai prossimo a passare in prestito al Girona, dall'altro le cessioni potrebbero non essere finite. Nicolò Fagioli sembra infatti sempre più lontano da Torino, e per il centrocampista si aprono due scenari principali:. I viola non hanno nascosto l'interesse per lui, e sono pronti a inserire l'obbligo di riscatto nell'offerta del prestito. I bianconeri non ritengono Fagioli incedibile, ma non vogliono nemmeno svenderlo, e dunque attendono la proposta giusta. Proprio su questo aspetto può inserirsi il, che secondo quanto riporta Sky Sport potrebbe presentare un'offerta vantaggiosa nelle prossime ore.