Luciano Spalletti ieri è rimasto a Coverciano per decidere le tre esclusioni in vista dell'Europeo, per portare la rosa da 29 a 26 azzurri. Un gruppo che conta di comunicare stasera, dopo aver chiarito anche le "due o tre complicazioni normali in situazioni del genere". Meret, ieri annunciato titolare contro l’Under 20, "ha sentito una contrattura e si è fermato". Un altro giocatore "ha un affaticamento muscolare" e dovrebbe trattarsi di Folorunsho. E poi c’è Barella, l’elemento con più personalità, esperienza e spessore “europeo” della rosa. Ha accusato un affaticamento al retto femorale destro, gli accertamenti clinici hanno escluso lesioni, ma la ripresa non è vicinissima. Non è un vero infortunio, ma neppure una sciocchezza e trascurare il problema se il miglioramento previsto non arrivasse in tempi sufficientemente brevi è impossibile. Questo chiama in causa altri due giocatori Fagioli e Ricci: uno dei tre ballottaggi che tengono ancora in sospeso la “questione tagli”, assieme a quello nato ieri per il terzo portiere (Meret o Provedel) e a quello di un esterno (Zaccagni o Orsolini, più che Bellanova, che pare più funzionale per un eventuale 3-5-2). Ovviamente al netto di un eventuale allarme Folorunsho. E proprio parlando del dubbio fra i due giovani play, Spalletti ha aggiunto un elemento che dà il senso del velo di incertezza che avvolge la questione Barella: "Fagioli e Ricci sono due che sanno giocare a calcio. Portarli entrambi mi sembra difficile, ma il ballottaggio potrebbe andare più in là se Barella...". Il c.t. non ha finito la frase, ma la seconda traduzione è sembrata simultanea: Spalletti taglierà uno dei due, che però resterà comunque “a disposizione”, pronto a rientrare in gruppo in caso di necessità, scrive la Gazzetta.E Spalletti riguardo a un altro giocatore bianconero, Andrea, ha detto: "Usa destro e sinistro ed è bifasico: punta l’uomo e difende sulla fascia. E ha relazione con il gioco di squadra, non è solo strappo e rincorsa: facile innamorarsi di lui".