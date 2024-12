Lapotrebbe cedere il centrocampista Nicolònel corso della sessione invernale di calciomercato. Stando a quanto riferisce Tuttosport ci sarebbero tre strade per il futuro del centrocampista italiano classe 2002. La prima lo porterebbe in direzione Inghilterra e Premier League, la seconda lo vedrebbe in direzione Francia, in particolare Marsiglia di De Zerbi che apprezza il giocatore della Juventus da parecchio tempo. Attenzione poi alla pista italiana con il Napoli che monitora attentamente il giocatore e potrebbe inserirlo in uno scambio con Giacomo Raspadori, oggetto del desiderio bianconero.