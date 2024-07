Juventus, Facundo Gonzalez resterà? Le ultime sul futuro

Tra i giocatori presenti al raduno della Juventus c'era anche Facundo Gonzalez. II difensore classe 2003 è rientrato dal prestito alla Sampdoria e si è messo subito a disposizione del nuovo allenatore, Thiago Motta. Prima di svolgere le visite mediche, il giocatore è stato tra i più disponibili con i tifosi presenti fermandosi per molti minuti a firmare autografi e fare foto. Di seguito le ultime sul suo futuro.Facundo avrà in questi primi giorni la possibilità di mettersi in mostra anche se difficilmente rimarrà alla Juventus. Nei piani del club bianconero c'è infatti la volontà di continuare il percorso di crescita del 21enne con un nuovo prestito. A differenza della passata stagione però, l'uruguaiano potrebbe rimanere in Serie A. L'Udinese ha mostrato interesse per Facundo Gonzalez.