Miretti Juve, la strategia del club

Miretti Juve, la scelta di Thiago Motta

e tra i volti presenti al primo giorno di raduno c'è anche Fabio. Il giovane centrocampista, reduce da una stagione tra alti e bassi, è al centro di numerosi interessi di mercato, in particolare da parte del, che lo accoglierebbe volentieri in rossoblù.La Juventus, tuttavia, non sembra intenzionata a perdere il controllo sul talentuoso calciatore. La società bianconera è consapevole del potenziale di Miretti e preferirebbe mantenere un legame stretto con lui, considerando anche un eventuale prestito piuttosto che una cessione definitiva.L'ultima parola sul futuro dispetta comunque a, il nuovo tecnico della Juventus . Motta desidera valutare attentamente il giovane centrocampista durante il raduno e il ritiro pre-stagionale. Solo dopo averlo osservato da vicino e aver valutato le sue performance e il suo adattamento alle nuove tattiche, il tecnico prenderà una decisione definitiva.Per Miretti, queste settimane rappresentano un'opportunità cruciale per dimostrare il proprio valore e convincere Thiago Motta di meritare un posto nella rosa bianconera per la prossima stagione. Una pedina della Juve del futuro, o il protagonista di un movimento di mercato: