ha detto la sua sulla "nuova"di Thiago Motta ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Ha fatto un grande mercato, da Juve. Mi ha sorpreso Chiesa al Liverpool, non me l'aspettavo. Però, dopo l'entusiasmo dei primi giorni, ora Motta deve inserire presto e bene i big, se no è difficile", il commento dell'ex Campione del Mondo, con un passato in bianconero. La Vecchia Signora, intanto, sta lavorando sodo durante la sosta per farsi trovare pronta ai prossimi impegni, a partire dal match di Serie A di sabato 14 settembre contro l'Empoli.