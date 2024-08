Secondo quanto riferito da Relevo, loha messo nel mirino. L'attaccante brasiliano di proprietà delsta infatti trovando pochissimo spazio in blaugrana e, a questo punto, è possibile che il talento verdeoro possa lasciare la Catalogna. Il Barcellona, inoltre, necessita di sfoltire la rosa in vista dell'inizio della stagione e la posizione del classe 2006 è sicuramente una di quelle più a rischio, con il calciatore che evidentemente non rientra nei piani di Hansi Flick. Vitor Roque, nei mesi scorsi, era stato accostato anche alla Juventus ma non si è mai andati oltre dei semplici sondaggi.